Глава Ростуризма выразила надежду на открытие Турции для россиян в ближайшее время Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростуризм рассчитывает, что в ближайшее время Турция будет открыта для российских туристов. Об этом сообщила глава ведомства Зарина Догузова журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По ее словам, введенные ограничения создают большие проблемы для людей и отрасли авиасообщения, поскольку речь идет об одном из самых популярных направлений выездного туризма. Как она отметила, ключевая проблема заключается в том, что есть долг туроператоров перед гражданами, которые успели до закрытия внести средства либо частично, либо полностью за туры.

«Мы следим за этой ситуацией и рассчитываем, что в ближайшее время ситуация улучшится у наших турецких коллег, авиасообщение возобновится и туроператоры выполнят все обязательства перед туристами», - заявила глава Ростуризма.

При этом Догузова уточнила, что долг туроператоров перед российскими путешественниками с прошлого года сократился в шесть раз - с 44 миллиардов рублей до 7 миллиардов рублей.

Напомним, в середине апреля было принято решение приостановить авиасообщение с Танзанией и Турцией на полтора месяца - с 15 апреля по 1 июня. При этом регулярное авиасообщение между Москвой и Стамбулом сохранилось, однако будет ограничено двумя рейсами в неделю. В конце мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о продлении введенных ограничений до 21 июня.