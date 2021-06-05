Илон Маск приглашен на космическую конференцию GLEX в России

Илона Маска пригласили в Россию на космическую конференцию GLEX Фото: REUTERS

Заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Сергей Савельев сообщил, что американского инженера Илона Маска пригласили в Санкт-Петербург на космическую конференцию GLEX, но он пока не ответил на приглашение.

= Илону Маску личное было приглашение. Компания Маска есть среди участников. Но на сегодняшний день информации, что Илон Маск сам приедет, у нас нет, — сообщил Савельев на ПМЭФ-2021.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что участники конференции будут рады появлению Маска на мероприятии.

Международная конференция по космосу GLEX-2021 пройдет в Северной столице с 14 по 18 июня 2021 года. Очно в мероприятии примут участие более 800 человек из 59 стран.

Напомним, по мнению Дмитрия Рогозина, заявления о скором полете человека на Марс являются абсолютным абсурдом. По его словам, лететь на Красную планету нужно в пусковое окно, которое открывается раз в два года, и тогда этот перелет может занять до девяти месяцев. Однако, по мнению Илона Маска, SpaceX начнет осуществлять полеты и посадки таких кораблей "задолго до 2030 года".