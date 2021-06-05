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Экономика5 июня 2021 16:52

Белоусов: восстановление экономики России опережает прогнозы примерно на два месяца

На поддержку экономики в период пандемии РФ потратила примерно четыре триллиона рублей
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Андрей Белоусов заявил, что восстановление экономики России опережает прогнозы примерно на два месяца

Андрей Белоусов заявил, что восстановление экономики России опережает прогнозы примерно на два месяца

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что восстановление экономики России проходит с опережением прогнозов примерно на два месяца.

Он сообщил, что российское правительство вложило на поддержку экономики во время пандемии коронавирусной инфекции примерно четыре триллиона рублей.

- Мы взяли у банков в виде заимствований, — отметил первый вице-премьер.

Белоусов добавил, что восстановление российской экономики проходит с опережением прогнозов.

- Примерно на два месяца опережаем показатели, сейчас вот идем с опережением по траектории, — сообщил он.

Ранее в Международном валютном фонде заявили, что восстановление мировой экономики после вызванного пандемией кризиса идет быстрее, чем ожидалось, но в этом процессе сохраняется значительная неопределенность. Однако перспективы дальнейшего восстановления являются крайне неопределенными и неровными, отметили в фонде.