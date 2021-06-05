Онколог рассказал, что вакцинация от коронавируса безопасна для больных раком

Андрей Каприн рассказал, что вакцинация от коронавируса безопасна для больных раком Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главный онколог Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн рассказал, что онкобольным можно прививаться вакциной "Спутник V".

Специалист подчеркнул, что вакцинировать от коронавирусной инфекции необходимо абсолютно всем, у кого нет медицинских противопоказаний.

- Вакцина "Спутник V", в отношении которой мы ведем исследования о применении у онкопациентов, безопасна. Онкологическое заболевание в стадии ремиссии не является противопоказанием к вакцинации, но служит фактором, к которому необходимо относиться с большим вниманием, — рассказал Каприн KP.Ru.

Исследования продолжаются, чтобы определить возможности применения вакцин на разных стадиях лечения онкологии. Однако основная часть больных раком уже может ставить прививки, сообщил онколог.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что инструкция к российской вакцине от коронавируса "Спутник V" не запрещает применять его к пациентам с онкологией. Он отметил, что применение вакцины с осторожностью необходимо не из-за безопасности, а из-за прохождения курса химиотерапии, во время которых у пациентов снижен иммунитет.