Трамп обвинил Байдена в кризисе с нелегальной миграцией в США

Трамп обвинил Байдена в кризисе с нелегальной миграцией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего американского лидера Джо Байдена в ситуации с нелегальной миграцией в стране. Он отметил, что при нем проводилась более жесткая миграционная политика.

"Ничто не служит более убедительной демонстрацией провалившейся повестки Байдена, чем то, что происходит на южной границе Америки ... Мы отстаиваем границы других стран, но не отстаиваем собственную границу", - заявил Трамп во время выступая в Северной Каролины.

По словам республиканца, в конце его президентства границы страны были "самыми безопасными в истории США".

Трамп подчеркнул, что сев в кресло президента Байден превратил США в прибежище для иностранцев-преступников и фактически упразднила таможенно-пограничную полицию (ICE).

Напомним, что во время своего управления страной Трамп начал строительство стены вдоль границы между США и Мексикой, которая вызвала широкий резонанс. По мнению некоторых политиков, Трамп тратил слишком много денег на строительство стены в то время, когда их можно было потратить на другие, более необходимые американцам вещи.

Однако после своего прихода, новый президент США Джо Байден остановил строительство стены Трампа, что в последствии вызвало большой приток мигрантов в страну.