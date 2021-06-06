Генсек НАТО обеспокоен из-за сотрудничества России и Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Члены Североатлантического альянса всерьез обеспокоены сотрудничеством Москвы и Минском. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что альянс «внимательно следит за тем, что происходит в Белоруссии».

«Конечно, мы готовы в случае необходимости защищать и оборонять каждого союзника от любой угрозы, исходящей от Минска и Москвы», - заявил генсек альянса в интервью изданию Welt am Sonntag.

Столтенберг также сообщил, что НАТО придерживается политики двустороннего подхода в отношении Москвы: «сдерживание и диалог».

Напомним, в конце мая генсек альянса заявил, что ему «трудно поверить», будто Москва не имеет отношения к экстренной посадке самолета Ryanair в Минске, указав на «очень тесные отношения» между двумя странами.

Президент России Владимир Путин, комментируя заявление Столтенберга, сказал, что российские спецслужбы не имеют никакого отношения к инциденту с посадкой лайнера, а если НАТО делает такие заявления, то находится в опасности, поскольку просто не понимает, как такие процессы могут происходить.