В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В воскресенье, 6 июня, Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Причиной стали ожидающиеся сильный ветер и грозы. Об этом следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

«Жёлтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Синоптики отмечают, что грозы и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в регионе с 09:00 до 21:00 в воскресенье, 6 июня.

Напомним, днем ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о сезоне летних дождей, который начнется с 6 июня. Эксперт указал на приход циклона с юга. Дожди, по его словам, будут частыми и продолжатся несколько дней подряд, однако погода будет теплой, и дневная температура на следующей неделе будет достигать 26 градусов тепла.