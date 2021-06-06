Мурашко: течение коронавируса может развиться от легкого до среднетяжелого за сутки Фото: Александр ГЛУЗ

Течение коронавирусной инфекции нового типа у ряда пациентов проходит молниеносно. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отметив, что у таких пациентов состояние болезни от легкого до среднетяжелого может развиться в течение суток.

«У ряда пациентов сейчас инфекция развивается молниеносно, быстро очень прогрессирование идет. От легкого до среднетяжелого может поменяться состояние в течение суток», - приводит ТАСС слова главы Минздрава.

Министр также указал на то, что этот фактор также должен стать весомым аргументом для того, чтобы вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

Как писал сайт kp.ru, в рамках ПМЭФ Мурашко также сообщил, что риск заболеть коронавирусной инфекцией после вакцинации составляет менее 1 процентов. Он также отметил, что как правило привитому пациенту не требуется госпитализация, поскольку болезнь переносится в легкой форме.