В ВС России сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российские военнослужащие выработали коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума сообщил начальник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Евгений Крюков, указав, что такого эффекта удалось добиться по результатам успешной прививочной кампании.

«В министерстве обороны на сегодняшний день закончено формирование коллективного иммунитета. И это одно из достижений военной медицины», - приводит ТАСС слова начальника академии.

Как отметил Крюков, вакцинация военнослужащих от коронавируса практически закончена. По ее словам, при добровольном характере она шла проще, чем у гражданских лиц. Он заявил, что военнослужащие являются людьми ответственными, которые «защищали себя, свои семьи».

Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что для полной победы над пандемией доля россиян с антителами является недостаточной, однако в целом ситуация с иммунитетом к коронавирусу неплохая. Глава ведомства подчеркнул необходимость вакцинации.