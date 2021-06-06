Сотрудникам ДПС могут установить правила видеофиксации нарушителей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Для сотрудников Дорожно-патрульной службы могут ввести правила видеофиксации «административных действий», в том числе обязать их предупреждать участников дорожного движения о съемке, а также не выходить из их поля обзора. Проект приказа Министерства внутренних дел РФ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«В случае использования при осуществлении административных действий фото-, видео и (или) звукозаписывающей аппаратуры, в том числе носимого и (или) установленного в патрульном автомобиле видеорегистратора, сотрудник уведомляет об этом участников дорожного движения (присутствующих при этом лиц)», - говорится в соответствующем документе.

Согласно проекту ведомства, осуществление «административных действий» сотрудником ДПС должно быть в поле обзора систем видеонаблюдения на постах, в патрульных машинах, а также видеорегистраторов. Для фиксации процессуальных действий сотрудники могут использовать цифровую аппаратуру, в том числе носимые видеорегистраторы, фотоаппараты с функцией видеозаписи, видеокамеры и другие устройства.

Как писал сайт kp.ru, ранее МВД РФ сообщило о разработке правил скрытого надзора за нарушителями на дорогах, которые предусматривают введение запрета на сокрытие сотрудников Госавтоинспекции в кустах и иных местах, не попадающих в зону видимости водителя, однако сотрудники ГИБДД не обязаны быть в форме.