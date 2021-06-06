В США испугались безответного применения Россией ядерного оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новая военная стратегия Военно-морских сил Соединенных Штатов не исключает «ограниченного» применения Москвой ядерного оружия. Такое мнение высказал американский журналист Крис Осборн.

В своей статье для National Interest журналист уточнил, что речь идет о нанесении удара, при котором будет невозможно предпринять какие-либо ответные действия. По его мнению, Москва может решиться на такой шаг, поскольку Вашингтон попросту побоятся ответить на эти действия.

«Может возникнуть мысль, что нацеленная и разрушительная ядерная атака с первого же удара поможет быстро захватить спорную территорию, при этом повышая уровень риска до такой степени, что США решат не отвечать во избежание глобальной катастрофы», - отмтеил американский журналист, заявив, что если в России думают в том же ключе, то такой подход Штатов весьма рискованный.

Как писал сайт kp.ru, накануне в Министерстве обороны РФ сообщили, что Россия проводит на Новой Земле неядерные эксперименты для проверки надежности ядерного арсенала, при этом отметили, что США проводят аналогичные испытания в Неваде. Кроме того, в ведомстве напомнили, что в 1996 году Москва подписала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).