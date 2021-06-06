Сенат Франции возмутила активность неонацистов на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа сенаторов Франции после визита в Киев в мае этого года обратилась к французскому министру иностранных дел Жан-Иву Ле Дриансу с просьбой отреагировать на деятельность неонацистских организаций на территории Украины. Об этом сообщает в субботу, 5 июня, издание

«Такие действия вызывают крайнюю тревогу, и хотелось бы знать, какова позиция министерства иностранных дел по этому вопросу и какие меры оно намеревается принять, чтобы избежать распространения этой смертоносной идеологии», - приводит «Страна.ua» официальный запрос сенаторов к главе МИД.

Сенаторы считают, что неонацистов развивают на Украине все более активную деятельность, в том числе в центре Киева. По их словам, речь идет и о «стрельбищах, практик сборки и разборки автоматов Калашникова и служб вербовки молодых людей в ополчение, которые явно заявляют о нацистской идеологии».

Французские политики также выразили возмущение по поводу того факта, что в центре украинской столицы торгуют нацистскими символами, запрещенными на территории России, а также учат стрелять и записывают в нацбатальон «Азов». Отмечается, что данные действия сенаторы записали на видео, которое передано главе МИД Франции.

Напомним, в конце апреля шествие дивизии СС «Галичина» состоялось в центре Киева. Марш неонацистов вызвал резонанс среди украинцев. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.