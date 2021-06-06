Синоптики предупредили о грозе и сильном ветре в Москве 6 июня 2021 Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В российской столице до конца сегодняшнего дня ожидается сильный дождь с грозой и порывы ветра до 17 метров в секунду. Об этом в воскресенье, 6 июня, говорится в сообщении на официальном сайте ГУ МЧС по Москве.

- По информации Росгидромета, в связи с развитием конвективной облачности в ближайшие часы с сохранением до конца суток ожидается гроза, дождь, при грозе усиление ветра порывами от 12 до 17 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Спасатели посоветовали автомобилистам из-за неблагоприятных погодных условий снизить скорость движения и увеличить дистанцию между машинами, избегать внезапных маневров, а также парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить все шаткие конструкции и не укрываться от дождя и грозы под деревьями.

Как ранее писал сайт kp.ru, сегодня в Москве ожидается сильнейшая гроза, ветер, ливень и даже град. Специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил, что всему виной южный циклон, под влиянием которого в настоящее время находится столица.