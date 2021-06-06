Сборная Украины по футболу выступит на чемпионате Европы в форме с изображением Крыма. Фото: Facebook главы УАФ Андрея Павелко

Руководитель украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил новые комплекты игровых форм, в которых спортсмены сборной Украины будет выступать на ЕВРО-2020. Фото новой формы он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook в воскресенье, 6 июня.

Экипировка футболистов вызвала особый резонанс в связи с изображенными на ней границами Украины: силуэт государства на форме включает в себя полуостров Крым, который входит в состав России с 2014 года. Изображение также включает в себя территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

- Сборная нашей страны будет выступать на чемпионате Европы в новой, особой форме, главным атрибутом которой станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинцу - ценное для всех нас очертание Украины. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, моим родным Днепром, Львовом, Одессой, - написал Андрей Павелко.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного там в 2014 году референдума: 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав Российской Федерации. Местные жители демократическим путем и в полном соответствии с международными правилами проголосовали за воссоединение с РФ, но, несмотря на это, власти Украины по-прежнему считают Крымский полуостров своей территорией. Власти России неоднократно говорили, что вопрос Крыма закрыт окончательно.