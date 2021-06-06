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Спорт6 июня 2021 19:16

Мексиканский пилот Серхио Перес выиграл Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен сошел за несколько кругов до финиша, разбив свой болид
Ксения АНУФРИЕВА
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Мексиканский пилот Серхио Перес выиграл Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

Мексиканский пилот Серхио Перес выиграл Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

Фото: REUTERS

Пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес из Мексики стал победителем шестого этапа чемпионата «Формулы-1» - Гран-при Азербайджана. Он выиграл гонку, которая проходила на городской трассе в Баку.

Второе место по результатам гонки занял немецкий спортсмен Себастьян Феттель из команды «Астон Мартин», третьим финишировал французский пилот Пьер Гасли.

Нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который продолжительное время лидировал в гонке, сошел за несколько кругов до финиша, потеряв управление, и разбил свой болид. Из-за данного инцидента гонку пришлось прервать, объявив рестарт с места.

Российский гонщик Никита Мазепин из «Хааса» пришел к финишу 14-м – это лучший результат пилота в «Формуле-1». Его напарник из Германии Мик Шумахер стал 13-м. Действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон занял 15-е место.

Следующий этап чемпионата пройдет во Франции 18-20 июня текущего года.