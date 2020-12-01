Сын миллиардера, студент МГУ, шлем в кристаллах Сваровски: Никита Мазепин стал новым российским пилотом в «Формуле-1»

Со следующего сезона в команде «Хаас» будет выступать 21-летний Никита Мазепин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия не останется без пилотов в Королевских гонках, даже если Даниила Квята выставят из «Формулы-1» за его аварии. Со следующего сезона в команде «Хаас» будет выступать 21-летний Никита Мазепин. Еще год назад над ним смеялись в гоночной серии «Формула-2». Но потом он прибавил, и при финансовой поддержке своего отца получил место пилота в самой главной гоночной серии мира.

Папа купил для сына команду «Хайтек»

Если откровенно, Никита Мазепин пусть и является талантливым гонщиком, вряд ли дорос до таких вершин без финансовой поддержки своего отца. Бизнесмен Дмитрий Мазепин – занимает 63-е место в списке «Форбс» из самых богатых людей в России. Его состояние оценивается в 1,3 млрд долларов, ему принадлежит компания «Уралхим» и 20-процентный пакет акций «Уралкалия».

Мазепин-старший всегда принимал активное участие в гоночной карьере сына. Для него он покупал команды в гоночных сериях «Формула-3» и «Формула-2», и не только сажал туда за руль сына, но и оплачивал ему топовый обслуживающий персонал, начиная от физиотерапевта.

Но до поры до времени Никита не показывал результатов – часто ошибался и разбивал болиды. Дошло до того, что в Ф2 никто не хотел давать Никите машины. Мазепину-старшему пришлось создавать в этой серии свою команду «Хайтек». И в этом сезоне у сына наконец-то появился прогресс – сейчас он занимает 3-е место в общем зачете «Формулы-2».

Но до поры до времени Никита не показывал результатов – часто ошибался и разбивал болиды. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Десятки миллионов за место в Ф1

Впрочем, чисто спортивных успехов Никиты Мазепина не хватило бы для места в «Формуле-1». Но опять помогли деньги отца. Вт уже два года ходили слухи, что Мазепин-старший готов купить команду в Королевских гонках. Говорили про «Уильямс», про интерес к «Форс-Индия», про контакты с «Альфа Таури». Но больше всего разговоров в последнее время ходило про «Хаас».

Боссы американской команды эту информацию подтверждали, пусть и без конкретики. И было видно, что они заинтересованы в русских деньгах. «Хаас» - одна и самых бедных команда в «Формуле-1», ее бюджет составляет порядка 150 млн долларов. Из них 50-60 млн – это чистый убыток. Видимо, владельцам «Хааса» надоело его покрывать.

Теперь эти расходы лягут на российского миллиардера Мазепина. О финансовых параметрах сделки с «Хаасом» не сообщается. Но порядок сумм, которые платят за рента-пилота как раз и может составлять 50 млн долларов. А в качестве бонуса на машинах может появится реклама «Уралхима».

У Никиты шлем раскрашен под яйцо Фаберже

Что еще известно и Никите Мазапине. Ему 21 год, он – студент 4-го курса МГУ Факультета глобальный процессов. Но судя по фото инстаграме, в Москве Никита бывает нечасто. Автогонками он увлекается с 6-ти лет. А кроме автоспорта ему нравится триатлон.

Но есть у Никиты и странности. Несколько лет назад он набросился с кулаками на соперника за то, что тот ему помешал в квалификационных заездах. А год назад Мазепин на Гран-при Сочи весь поразил своим гоночным шлемом. Он оказался расписан под яйцо Фаберже, а по периметру отделан кристаллами Сваровски. Получилось очень странно и смешно, но у детей миллиардеров свой вкус.

Партером будет сын Шумахера

Вряд ли от Никиты можно будет ожидать прорыва в «Формуле-1». У «Хааса» одни из самых слабых машин в Королевских гонках, и в текущем сезоне команда занимает предпоследнее место, опережая лишь «Уильямс». Эксперты уже высказались в том духе, что за такие деньги можно было бы купить место в болиде посолиднее. Но вот что интересно – напарником Никиты должен стать Мик Шумахер. Сын великого Шумахера собирается дебютировать в «Формуле-1» в «Хаасе», а значит к команде Мазепина огромный интерес обеспечен.