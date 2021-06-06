Глава Минэкономразвития: пошлины на экспорт продуктов продолжают действовать

Решетников: Россия может расширить ограничения на экспорт продуктов питания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство не обсуждает введение новых ограничений на экспорт продовольствия, но допускает другие варианты поддержки завоза продуктов питания в условиях защиты внутреннего рынка. Об этом в воскресенье, 6 июня, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

РФ также может использовать гибкие экспортные пошлины в случае дальнейшего роста цен на продукты.

- Ограничения на экспорт – это ценовой амортизатор. Они призваны побудить наших производителей больше инвестировать в производство. Это один из наших источников роста за счет добавления новых цепочек в производстве. Так, зерно подталкивает животноводство вперед, а животноводство в свою очередь продвигает вперед молоко, - цитирует слова министра газета Financial Times.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Максим Решетников сообщал, что правительство России не планирует продлевать соглашения с бизнесом по поводу стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашение о стабилизации цен на сахар истекло 1 июня, а на подсолнечное масло будет действовать до октября текущего года.