Политик Дмитрий Гудков сообщил, что выехал из России на Украину Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывший депутат российской Государственной думы Дмитрий Гудков, а ныне фигурант дела о неуплате по договору аренды, сообщил, что выехал из России. Политик направляется на территорию Украины, в Киев. Об этом он написал в своем Telegram-канале в воскресенье, 6 июня.

- Подъезжаю к Киеву, где у меня давно запланированы встречи и эфиры (сегодня - у Евгения Киселева), - сообщил он.

Его решение поддрежали "родные и близкие люди".

Напомним, 1 июня сотрудники правоохранительных органов провели обыски на даче Дмитрия Гудкова, а также у его соратников - Виталия Венидиктова и Александра Соловьева. После политика задержали в качестве подозреваемого по делу о неуплате долга по договору аренды. Речь идет о нежилом помещении, которое Гудков снимал в 2015-2017 годах. Дело против Гудкова возбудили 28 апреля в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Следствие считает, что ущерб превышает один миллион рублей.

Полиция не стала избирать политику меру пресечения и ходатайствовать об этом перед судом, поэтому Дмитрий Гудков не ограничен в своем перемещении по России и за ее пределами.