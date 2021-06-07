Министр финансов России назвал два фактора ускорения инфляции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр финансов Антон Силуанов назвал два фактора ускорения инфляции.

- Во-первых, это следствие изменения мировых цен на целый ряд продуктов потребительского свойства. Во-вторых, свою роль сыграл тот дополнительный денежный стимул, который был задействован в прошлом году, чтобы поддержать спрос в экономике, - сказал министр "Известия".

По его словам, российские власти, по сути, заместили сокращающийся спрос со стороны частного сектора.

Силуанов подчеркнул, что вопрос инфляции для России очень важная тема. Ее уровень напрямую влияет на ставки, на доступность кредита и на динамику развития экономики. Министр отметил, что основная задача России по теме инфляции — выйти в 2021 году на пониженные темпы роста цен, стабилизировать стоимость денег в экономике и начать ее сокращать. По словам Силуанова это необходимо для того, что чтобы кредиты так же активно работали на пользу российских граждан и на интересы бизнеса в целом.