Столтенберг предложил созвать заседание Совета РФ - НАТО

Йенс Столтенберг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в преддверии предстоящего саммита организации в Брюсселе предложил созвать заседание Совета Россия - НАТО (СРН), указав на то, что сегодня отношения двух сторон достигли «низшей точки», а диалог является лучшим способом снизить напряженность.

«Я хотел бы вновь пригласить Россию как можно скорее принять участие в заседании Совета Россия – НАТО», - заявил генсек альянса в интервью газете Die Welt, выдержки из которого приводит в понедельник агентство DPA.

Столтенберг напомнил, что СРН не собирался уже 19 месяцев, и отметил, что есть много тем для обсуждения, которые отвечают общим интересам. Генсек также обозначил конкретные темы возможных переговоров, в том числе «обмен мнениями о военных маневрах с целью предотвращения недопонимания и возможной эскалации», а также «достаточная прозрачность» военной деятельности во избежание непреднамеренных происшествий.

«Отношения НАТО и России сейчас достигли низшей точки, которой мы не знали со времен окончания холодной войны … Диалог - лучший способ снизить напряженность», - заявил он, добавив, что Совет является подходящим форматом, когда «обе стороны сидят за одним столом».

Напомним, накануне Столтенберга заявил, что члены альянса всерьез обеспокоены сотрудничеством России и Белоруссии, указав на готовность НАТО «в случае необходимости защищать и оборонять каждого союзника от любой угрозы, исходящей от Минска и Москвы». При этом незадолго до этого он говорил о том, что организация хочет улучшить отношения с РФ, заявив о необходимости поддерживать диалог.