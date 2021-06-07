Axios: в США передумали приглашать Зеленского на встречу с Байденом

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

В администрации Белого дома передумали приглашать президента Украины Владимира Зеленского на встречу с американским лидером Джо Байдена в Вашингтон, которая могла бы состояться до саммита России - США в Женеве.

Как передает портал Axios со ссылкой на источник в администрации президента США, встреча американского и украинского лидеров президентов была отложена из-за смены руководства «Нафтогаза». Кроме того, собеседник издания сообщил об обеспокоенности тем, что этот шаг ведёт к отказу главы незалежной от усилий по борьбе с коррупцией.

Как писал сайт kp.ru, ранее Зеленский заявил о своей готовности встретиться с американским коллегой до его встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая должна состояться 16 июня. Украинский лидер отметил, что консультации должны проводиться лицом к лицу, и подчеркнул, что понимает плотность и загруженность Байдена в эти дни.