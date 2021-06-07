МИД РФ: развернута серьезная работа на случай отключения России от платежных систем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва готовится к дополнительным санкционным мерам, в стране развернута серьезная работа на случай отключения страны от платежных систем. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Как писал сайт kp.ru, по словам дипломата, Москве необходимо готовиться к дополнительным ограничительным мерам. «Понятно, что подготовиться ко всему нельзя, но уже в экономическо-финансовом блоке развёрнута серьёзная работа, связанная с переводом расчётов в национальные валюты, внедрением платёжных систем», - заявил он.

Замминистра отметил, что нельзя подготовиться ко всем возможным санкционным мерам, поскольку страна «не можем полностью замкнуться на себе, в нынешнем мире это невозможно». «Никто не может сегодня на 100 процентов своими силами и средствами себя содержать и развивать», - добавил он.

Напомним, в своей резолюции Европарламент заявил: если «военное наращивание в будущем перерастет во вторжение на Украину со стороны России, ЕС должен дать понять, что цена такого действия будет серьезной», и необходимо «немедленно» принять меры, в том числе отключить РФ от системы платежей SWIFT.

Позже верховный представитель Евросюзая по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, дал понять, что у Брюсселя нет компетенции отключить Россию от международной частной системы SWIFT.