Мошенники пугают клиентов банков отключением России от SWIFT Фото: Александр ГЛУЗ

Мошенники придумали новый способ обмана, для которого они используют сообщения о том, что Россию скоро могут отключить от SWIFT.

Как рассказал глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, которому позвонили злоумышленники с подобной угрозой, они говорят своим собеседникам о том, чтобы карта Visa или MasterCard продолжила работать необходимо назвать ее данные (вместе с CVV), а также код из прешедшего на их телефон SMS.

Эксперт отметил, что при помощи такой информации мошенники могут вытянуть деньги со счета через переводы с карты на карту, и подчеркнул, что маловероятное отключение от SWIFT никак не связано с работой международных платежных систем в стране.

По словам руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, злоумышленники делают попытку увести деньги через сервис переводов с карты на карту, для чего им необходимы все данные пластиковой карты (номер, срок действия и трехзначный код на обратной стороне), а также - подтверждающий трансакцию код из SMS, который сервис направляет на привязанный номер телефона.

«Кроме того, зачастую у злоумышленников есть часть информации, например логин от личного кабинета. Тогда код из SMS может оказаться подтверждением входа в онлайн-банк, из которого можно провести любую операцию», - приводит «Известия» пояснение эксперта, который отметил, что в таком случае мошенник может осуществить и денежное перечисление, и оформление кредита.

Напомним, накануне в своей резолюции Европарламент заявил, что в случае, если «военное наращивание в будущем перерастет во вторжение на Украину со стороны России, ЕС должен дать понять, что цена такого действия будет серьезной», и необходимо «немедленно» принять меры, в том числе отключить РФ от системы платежей SWIFT.

Позже верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, дал понять, что у Евросоюза нет компетенции отключить Россию от международной частной системы SWIFT.