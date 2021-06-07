Захарова: денонсация Договора по открытому небу учитывает национальные интересы РФ

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение президента России Владимира Путина денонсировать Договор по открытому небу (ДОН) обусловлено национальными интересами страны. Такой заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что предложения российской стороны по сохранению соглашение были ранее проигнорированы Вашингтоном и его союзниками.

«В связи с отсутствием конструктивных ответов и с учетом национальных интересов президентом Российской Федерации было принято решение о начале внутригосударственных процедур по выходу России из ДОН, которые планировалось закончить, если США не активизируют процесс возвращения в договор. США не активизировали», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 7 июня, российский лидер подписал закон о выходе страны из Договора по открытому небу.

Напомним, в конце прошлого года США вышли из договора, после чего Россия заявила о своем намерении выйти из этого соглашения, поскольку не получила гарантий, что данные, которые будут поступать Европе, не будут передаваться Вашингтона. В начале мая российское правительство одобрило предложение о денонсации договора по открытому небу.