В Словакии могут разрешить въезд в страну привившимся "Спутником V" иностранцам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Словакии могут разрешить въезд на территорию страны иностранцам, которые привились от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

Как передает Словацкое радио, Министерство иностранных дел Словакии рекомендует властям признать справки о получении прививок вакциной «Спутником V», которые иностранные граждане представят при въезде в республику.

В Словакии в понедельник, 7 июня, началось применение вакцины «Спутник V». Прививки пока можно сделать в Братиславе и городе Жилина. В выходные вакцинация российским препаратом должна охватить все восемь краев страны, в каждом из которых для этого создан специальный центр для вакцинации.

Как писал сайт kp.ru, по словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, ранее несколько государств уже обратились к России с предложением взаимно признать паспорта вакцинации против коронавирусной инфекции. В минувшую пятницу, 4 июня, Европейское агентство лекарственных средств заявило о начале процедуры последовательной экспертизы «Спутника V» в рамках процесса его регистрации в Евросоюзе, но не указало сроки.