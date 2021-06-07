Хуснуллин: стройки в России пока не могут отказаться от мигрантов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Относительно низкий уровень производительности труда пока что не позволяет отказаться от практики привлечения мигрантов для работы на российский стройках. Об этом в понедельник, 7 июня, рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

- Пока у нас низкий уровень производительности труда, поэтому мы не можем отказаться от работы мигрантов. Наши люди не готовы работать по 12 часов в сутки за 50 тысяч рублей, а мигранты готовы. За счет этого снижается себестоимость строительства, - объяснил он в интервью на телеканале RTVI.

Вице-премьер отметил, что в общем объеме затрат на строительство на заработные платы приходится от 25 до 50 процентов. Марат Хуснуллин добавил, что нехватка рабочих рук грозит подрывом экономики страны.

- Мы просто не сможем развиваться. Мы спрос создали, ипотеку развили, администрируем, но непосредственно строить по-прежнему некому, - сказал политик.

Как сообщал сайт kp.ru, в начале марта в российском Минстрое заявляли, на стройках на территории России сохраняется нехватка еще около 1,2 миллиона рабочих. Для решения этой проблемы министерство в настоящее время дорабатывает механизм ввоза мигрантов для восполнения дефицита, также рассматривается возможность привлечения на стройки заключенных вместо мигрантов.