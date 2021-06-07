Рогозин: США запретили использовать «Морской старт» для конкуренции с Илоном Маском Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Соединенные Штаты в ходе подписания контракта с российской компанией S7 на продажу «Морского старта» запретили использовать его для конкуренции с американской компанией SpaceX Илона Маска. Об этом в понедельник, 7 июня, заявил главы «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время выступления на парламентских слушаниях в Государственной думе России.

- Были конкретные жесткие ограничения при подписании контракта на передачу российской компании двух судов «Морского старта». Ограничения заключались в том, что мы не можем использовать их в конкуренции с Илоном Маском. При этом правительственные юристы выступают на стороне частной компании, - заявил руководитель российской госкорпорации.

Дмитрий Рогозин напомнил также, что американская сторона «выдернула все оборудование» из «Морского старта», и пообещал восстановить плавучий космодром.

Напомним, «Морской старт» состоит из пусковой плавучей платформы «Одиссей» и командного судна. Программа действовала до 2014 года, позже пусковую деятельность космодрома приостановили, а в 2016 году владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7.