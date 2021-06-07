МВД утвердило порядок доставления пьяных граждан в вытрезвители Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Российское министерство внутренних дел утвердило порядок доставления граждан в медицинские вытрезвители. Документ в понедельник, 7 июня, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что правила была согласованы с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

- Утвердить порядок доставления лиц в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в медицинские или специализированные организации, в служебные помещения территориальных органов или подразделения полиции, - говорится в соответствующем документе.

Согласно утвержденному документу, полицейские будут забирать пьяных с улиц, из транспорта и из жилья в специализированные учреждения.

Как писал сайт kp.ru, накануне МВД России совместно с министерством здравоохранения и министерство труда представило правила работы вытрезвителей. В таких организациях гражданам будет оказаны социально-психологическая и правовая помощь, а также содействие в трудоустройстве и первичная медицинская помощь в случае необходимости. Временное пребывание пьяных россиян в специализированных организациях прекращается при естественном вытрезвлении.