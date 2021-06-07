Глава ВОЗ заявил об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых Фото: Алексей БУЛАТОВ

Активное распространение новых штаммов коронавирусной инфекции, в том числе «индийской» мутации заболевания, а также быстрое снятие санитарных ограничений может иметь очень серьезные последствия для людей, которые еще не прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом в понедельник, 7 июня, предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга.

- В условиях возросшей глобальной передачи новых вариантов коронавируса, вызывающих обеспокоенность, включая штамм инфекции «Дельта», слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто еще не сделал прививку от заболевания, - заявил он.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее ВОЗ решила называть новые штаммы коронавируса буквами греческого алфавита, чтобы сделать систему обозначения мутаций простой, а названия мутаций - легкими для произношения и запоминания. Так, «индийский» штамм коронавируса будут называть «дельта», а «британский» - «альфа».