США смогли вернуть $2,3 миллиона от выкупа, который Colonial Pipeline заплатила хакерам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы Минюста США Лиза Монако сообщила, что Вашингтон смог вернуть несколько миллионов долларов компании Colonial Pipeline, заплатившей выкуп взломавшим ее компьютерную сеть хакерам.

"Минюст нашел и вернул большую часть выкупа, который заплатила Colonial Pipeline хакерской группировке DarkSide, - сказала Манако в ходе пресс-конференции в воскресение.

Она добавила, что всего было изъято криптовалюты на сумму $2,3 млн (63,7 биткойна). Монако отметила, что атаки на американские компании с требованием выкупа неприемлемы. По словам замглавы Минюста, власти США продолжат поиск хакерских группировок, занимающихся незаконной деятельностью с целью обогатиться. Она призвала руководителей различных правительственных и неправительственных организаций больше уделить внимание защите от хакерских нападений.

Напомним, что весной 2021 года компания Colonial Pipeline сообщила о хакерском нападении. По данным компании, вирус-вымогатель заблокировал систему, потребовав выкуп в 5 миллионов долларов. Позднее стало известно, что администрация компании приняла решение отплатить ключи доступа сразу же, а не через неделю, как сообщалось в СМИ.