Мурашко: рассматривается применение вакцины "Спутник V" среди беременных

Мурашко рассказал, что специалисты рассматривают применение вакцины "Спутник V" среди беременных. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что специалисты анализируют данные о возможности применения вакцины против нового коронавируса "Спутник V" среди беременных.

"По эмбриональной токсичности, что касается и беременных, было исследование. [Провели] анализ среди пациентов, которые получили вакцину от ковида, встретились пациентки, которые забеременели и не знали об этом. Мы сейчас анализируем все данные", - сказал министр в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), проходившего со 2 по 5 июня.

Он отметил, что выводы по этому вопросу будут сделаны в ближайшие несколько недель.

Напомним, что "Спутник V" стал первой вакциной против коронавируса в мире. Препарат был разработан учеными центра имени Гамалеи. Зарегистрировали препарат в августе прошлого года. В данный момент российская вакцина зарегистрирована по ускоренной программе более чем в 65 странах мира. По данным ученных, ее эффективность составляет 97%. О результатах третьей фазы клинических исследований российского препарата написал старинный научный журнал Lancet.