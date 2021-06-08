На создание российского космического телескопа выделено более 2 млрд рублей

Два миллиарда рублей выделено на создание российского космического телескопа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более двух миллиардов рублей выделили на строительство российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М". Об этом говорится в материалах госкорпорации "Роскосмос", размещенных на сайте госзакупок.

На создание и испытания бортового комплекса научной аппаратуры для космического телескопа и наземного научного комплекса потратят 2,2 миллиарда рублей. Работы планируется закончить к ноябрю 2025 года.

В 2015-17 годах на создание "Спектра-М" было выделено 1,36 миллиарда рублей, а 2017-2021 годах на эти цели выделили два миллиарда рублей.

Обсерватория "Спектр-М" с десятиметровым космическим телескопом будет использоваться для исследования объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах. С его помощью ученые хотят получить информацию о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик и прочем.

Ранее глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что стоимость создания спутниковой системы "Сфера" составит 800 миллиардов рублей, 500 млрд из них — внебюджетное финансирование. В конце 2020 года он сообщал о выделении из бюджета 7 млрд рублей на начало работ по созданию спутниковой группировки.