В МИД РФ не исключили, что Лавров примет участие в саммите Путина и Байдена

В МИД РФ сообщили, что Лавров может принять участие в саммите Путина и Байдена Фото: REUTERS

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров может принять участие во встрече российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

- Исхожу из того, что да. Но пока до конца не проведено согласование формата и состава, — сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он также не исключил, что в саммите примут участие посол РФ в США Анатолий Антонов и посол США в РФ Джон Салливан, однако окончательного решения по этому вопросу пока нет. Рябков еще раз подчеркнул, что формат переговоров пока не согласован.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что выбор Швейцарии, как страны для встречи с Байденом обусловлен нейтралитетом этой страны к непростой ситуации, сложившейся в последние месяцы, между США и Россией.