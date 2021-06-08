Капитана японской шхуны, столкнувшейся с российским траулером, подозревают в халатности

Капитана шхуны из Японии, столкнувшейся с российским траулером, подозревают в халатности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Капитана капитана японской шхуны "Хокко-мару - 8", которая столкнулась с российским траулером "Амур" в конце мая, подозревают в халатности. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что капитана подозревают в ненадлежащем управлении судном, которое повлекло за собой гибель людей. 7 июня из-за аналогичных подозрений был задержан третий помощник капитана российского траулера 38-летний Павел Добрянский, стоявший на вахте в момент столкновения. Однако информации о задержании японского капитана пока нет.

Как передает ТАСС, наказание за халатность и ненадлежащее управление судном, повлекшее за собой гибель трех человек, предусматривает до пяти лет тюрьмы или штраф до одного миллионов иен (10 тысяч долларов).

Напомним, 26 мая в Охотском море столкнулись японское рыболовецкое судно "Дай-хати Хокко-мару" и российский сухогруз "Амур", в результате японское судно перевернулось, а экипаж «Амура» спас пятерых рыбаков страны Восходящего Солнца. Наши моряки не пострадали. Все спасенные японцы были доставлены на борт российского судна, трое из них серьезно пострадали и находятся в критическом состоянии.