Росстат назвал регионы с самым высоким уровнем безработицы
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Росстат назвал регионы с самым высоким уровнем безработицы по итогам трех месяцев текущего года. В отчетный период вошли данные о занятости населения с февраля по апрель.
Регионы с высоким уровнем безработицы:
Ингушетия – 32,2%,
Тыва – 20,4%,
Чечня – 18,1%,
Дагестан – 16,4%,
Алтай – 14,7%.
Безработица в пик коронавируса в 2020 году:
Ингушетия -30,7%,
Тыва - 22,3%,
Чечня - 21,7%,
Северная Осетия – Алания - 16,3%,
Дагестан -16,1%.
Регионы с низким уровнем безработицы:
Ямало-Ненецкий автономный округ - 2,4%.
Санкт-Петербург – 2,5%,
Чукотка - 2,5%,
Татарстан - 2,8%,
Москва - 3%,
ХМАО - 3%,
Хабаровский край - 3,4%.
Безработица в пик коронавируса в 2020 году:
ЯНАО - 2,5%,
Москва -2,7%,
ХМАО – Югра - 3,2%,
Санкт-Петербург - 3,6%,
Камчатский край - 3,6%.
В Минтруде отметили, что основная масса безработных приходится на самое активное население, на людей в возрасте от 30 до 34 лет. .
Чуть меньше тех, кому от 20 до 24 лет и от 25 до 29 лет. А ниже всего безработица в возрастной группе от 15–19 лет.
- В расчетах учитывались люди, которые не имеют занятости на момент исследования, находятся в поиске, а если найдут, то готовы приступить к исполнению своих служебных обязанностей со следующей недели, - объяснили «Известиям» в пресс-службе Минтруда.
Тем временем эксперты сервиса по поиску работы Superjob составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в российских регионах за июнь. Самый высокий доход предлагают IT-архитектору. Специалист, подходящий под все требования работодателя, может зарабатывать до 300 тысяч рублей, сообщает телеканал "360".