Росстат назвал регионы с самым высоким уровнем безработицы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Росстат назвал регионы с самым высоким уровнем безработицы по итогам трех месяцев текущего года. В отчетный период вошли данные о занятости населения с февраля по апрель.

Регионы с высоким уровнем безработицы:

Ингушетия – 32,2%,

Тыва – 20,4%,

Чечня – 18,1%,

Дагестан – 16,4%,

Алтай – 14,7%.

Безработица в пик коронавируса в 2020 году:

Ингушетия -30,7%,

Тыва - 22,3%,

Чечня - 21,7%,

Северная Осетия – Алания - 16,3%,

Дагестан -16,1%.

Регионы с низким уровнем безработицы:

Ямало-Ненецкий автономный округ - 2,4%.

Санкт-Петербург – 2,5%,

Чукотка - 2,5%,

Татарстан - 2,8%,

Москва - 3%,

ХМАО - 3%,

Хабаровский край - 3,4%.

Безработица в пик коронавируса в 2020 году:

ЯНАО - 2,5%,

Москва -2,7%,

ХМАО – Югра - 3,2%,

Санкт-Петербург - 3,6%,

Камчатский край - 3,6%.

В Минтруде отметили, что основная масса безработных приходится на самое активное население, на людей в возрасте от 30 до 34 лет. .

Чуть меньше тех, кому от 20 до 24 лет и от 25 до 29 лет. А ниже всего безработица в возрастной группе от 15–19 лет.

- В расчетах учитывались люди, которые не имеют занятости на момент исследования, находятся в поиске, а если найдут, то готовы приступить к исполнению своих служебных обязанностей со следующей недели, - объяснили «Известиям» в пресс-службе Минтруда.

Тем временем эксперты сервиса по поиску работы Superjob составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в российских регионах за июнь. Самый высокий доход предлагают IT-архитектору. Специалист, подходящий под все требования работодателя, может зарабатывать до 300 тысяч рублей, сообщает телеканал "360".