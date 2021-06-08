Экс-помощник Рейгана призвал Байдена пойти на сделку с Путиным Фото: REUTERS

Бывший помощник 40-го президента США Рональда Рейгана – Дуглас Бэндоу – посоветовал американскому лидеру Джо Байдену заключить сделку с президентом России Владимиром Путиным.

По мнению Бэндоу, саммит в Женеве предоставляет отличную возможность для сближения с Москвой после долгих лет осуждения России. Байдену стоит учитывать, что Москва укрепила сотрудничество с Пекином, а это может в перспективе сильно ударить по позициям США в мире, написал экс-помощник Рейгана в статье для журнала The American Spectator.

«Пора Америке заключить сделку…Очертания предложения нарисовать несложно. Обе стороны должны запретить вмешательство в выборы – США на самом деле гораздо более виновны в таком вмешательстве, чем Россия. Также должны быть и киберэкспедиции, кроме сбора разведданных, что является неотъемлемой частью международных отношений. Вашингтону следует быть готовым к ответным действиям, но сокращение дипломатического персонала в ответ является извращенным и контрпродуктивным», – отметил Бэндоу.

При этом бывший советник Рейгана считает, что аналогичного подхода должны придерживаться и европейские страны. Например, они должны отказаться от обвинительной риторики в отношении России, в которой осуждают ее в отсутствии демократии, написал Бэндоу. Кроме того полагает он, США и их союзникам пора прекратить расширение Североатлантического альянса.

Также бывший помощник Рейгана посоветовал США и России признать усиление геополитической конкуренции в будущем, вместе с тем предложив компромиссы друг другу. Так, Москва может отказаться от участия во внутренних делах Венесуэлы и ужесточить санкции против КНДР, а Вашингтон уйти из Сирии и Ливии, считает он.

Сообщалось, что Владимир Путин и Джо Байден в ходе встречи 16 июня в Женеве намерены обсудить нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений. Позже стало известно, что глава Белого дома собирается поднять тему прав человека.