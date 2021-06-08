МИД РФ оценил заявление Столтенберга о Совете Россия-НАТО Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российское министерство иностранных дел оценило заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга про созыв Совета Россия-НАТО. Российская сторона не уходит от диалога, но альянс не воспринимает предложения РФ по деэскалации, сообщил во вторник, 8 июня, замглавы МИД РФ Александр Грушко.

- Мы не уходим от диалога. Хотел бы напомнить, что последняя встреча, которая состоялась в 2019 году, была проведена по инициативе нашей страны. Мы тогда центральным в повестке дня поставили вопрос, касающийся безопасности Европы, - как справиться с последствиями одностороннего решения американской стороны выйти из ДРСМД, - сообщил он в кулуарах форума «Примаковские чтения».

Александр Грушко отметил, что Россия готова обсуждать вопросы, связанные с деэскалацией, однако данное обсуждение вряд ли может быть серьезным, если альянс не примет решение о восстановлении нормальных контактов по военной линии.

Как писал сайт kp.ru, накануне генсек НАТО предложил созвать заседание Совета Россия – НАТО, заявив, что отношения двух сторон в настоящее время находятся на «низшей точке», а диалог является лучшим способом снизить напряженность. Йенс Столтенберг заявил, что в ходе переговоров стороны могли бы обменяться мнениями о военных маневрах для предотвращения недопонимания и возможной эскалации и обсудить дальнейшую военную деятельность.