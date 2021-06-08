Игорь Артамонов подвел итоги участия в ПМЭФ-2021

Губернатор Игорь Артамонов: Работа липецкой делегации на форуме была насыщенной и продуктивной, это видно по результатам. Фото: липецкаяобласть.рф

Заключены соглашения на инвестиции в экономику региона более 70 млрд рублей. Будет организовано две тысячи новых рабочих мест.

«Работа липецкой делегации на форуме была насыщенной и продуктивной, это видно по результатам. Мы заключили несколько многомиллиардных соглашений, провели ряд важных встреч, в частности, с министром строительства и ЖКХ обсудили перспективы модернизации очистных сооружений в Ельце и Задонске и вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья», – поделился деталями участия в форуме Игорь Артамонов.

НА ПМЭФ-2021 Липецкая область продолжила сотрудничество с компаниями, которые используют принципы «зелёной экономики». Например, «Новотранс» создаст за 30 миллиардов безотходное производство цельнокатаных железнодорожных колёс в открытой экономической зоне «Липецк». «ИстАгро Дон» возведёт вторую очередь завода по переработке топинамбура.

«Мы позиционируем себя как регион ESG, что предполагает заботу об окружающей среде, социальную ответственность и корпоративное управление. Инвесторов с такими принципами мы хотим видеть в Липецкой области», – добавил Игорь Артамонов.

Свыше 22 миллиардов рублей в развитие аграрно-промышленного комплекса Липецкой области инвестирует Группа «Черкизово». «Мы договорились с Группой «Черкизово» о строительстве нескольких сельскохозяйственных предприятий. Теперь нам предстоит выбрать площадки. Мы хотим, разместить производство в тех районах, где есть нехватка рабочих мест», – разъяснил Игорь Артамонов.

Также на ПМЭФ-2021 достигнуты договорённости с ВЭБ.РФ и Росводоканалом. В результате будет решен целый ряд проблем водоснабжения и канализации в Липецке и Ельце.

Пристальное внимание липецкой делегации было сосредоточено на внедрении цифровых технологий и развитии цифровой медицины. Соглашение об этом заключено со Сбербанком.

Игорь Артамонов сообщил, что в рейтинге инвестиционного климата субъектов РФ, который был представлен на форуме, Липецкая область стала 11-й. В 2020 году регион занимал строчку в третьем десятке.

Игорь Артамонов провёл переговоры с министром спорта России Олегом Матыциным. Обсуждалось развитие спортивной инфраструктуры в регионе. В результате использования государственно-частного партнёрства планируется строительство крытого футбольного манежа, теннисной академии, 50-метрового бассейна, дворца боевых искусств в Липецке и физкультурно-оздоровительного комплекса в Ельце.

«На строительство спортивных объектов мы готовы направить один миллиард рублей из областного бюджета. Сейчас ведём переговоры с инвесторами, прорабатываем механизмы сотрудничества, определяем площадки для строительства. Теннисная академия и пятидесятиметровый бассейн, конечно, в приоритете», – подытожил губернатор области.