Авиакомпании ожидают открытие полетов из России на курорты Египта в июле 2021 Фото: Иван ВИСЛОВ

Российские авиационные компании ожидают возобновления авиасообщения России с курортами Египта в начале июля текущего года. Об этом во вторник, 8 июня, сообщил «Интерфакс», ссылаясь на информацию своего источника.

- Предполагается, что в начале следующего месяца будет возобновление регулярного авиасообщения, а позднее чартерного авиасообщения с аэропортами Хургады и Шарм-эль-Шейха. Россия и Египет уже подписали все необходимые документы, которые регламентируют такие полеты, в том числе документы об авиационной безопасности, - говорится в сообщении.

Собеседник издания отметил, что стороны договорились, что следить за безопасностью российских рейсов в этих аэропортах будут специалисты одной из воздушных гаваней Москвы.

Как писал сайт kp.ru, накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил недавнюю поездку российских инспекционных комиссий в египетские аэропорты по вопросу об их готовности к возобновлению авиационного сообщения. Отмечалось, что сроки восстановления полетов пока что не определены.