Песков: инспекторы из РФ проверили условия для возобновления авиасообщения с курортами Египта Фото: Иван ВИСЛОВ

Российские инспекторы проверили условия для возобновления авиасообщения с курортами Египта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что окончательное решение примет оперштаб.

«Действительно, такие инспекционные поездки имели место, наши специалисты на месте со всем ознакомились. После того, как будут сделаны все доклады в оперативный штаб правительства, именно штабом будет принято соответствующее решение», - заявил представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства не стал говорить о точных датах возобновления авиасообщения между двумя странам, отметив, что назначение даты является прерогативой оперштаба.

Напомним, ранее Россия согласилась на возобновление рейсов в Египет с условием, если в стране будет проведена вакцинация сотрудников туристического сектора. Также стало известно, что в Египет прибыла группа российских экспертов для проверки безопасности. Специалисты были командированы для фактической подготовки к приему российских бортов.