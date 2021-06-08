Псаки рассказала о «50 годах» подготовки Байдена к саммиту с Путиным Фото: REUTERS

Американский президент Джозеф Байден вместе со своей командой активно готовится к своему первому зарубежному турне и встрече с президентом России Владимиром Путиным. Глава Белого дома полагается на свои «десятилетия опыта», заявила во вторник, 8 июня, официальный представитель администрации США Джен Псаки на брифинге.

- Он готовился к этому пятьдесят лет, был на мировой сцене, знает многих лидеров, в том числе президента Владимира Путина и лидеров, которых он увидит на саммите НАТО и G7. Но увидеть глав государств лично – это очень важно, так как разговор лицом к лицу наиболее эффективен, - заявила представитель Белого дома.

Президенту Соединенных Штатов Джозефу Байдену в скором времени предстоят встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, саммит G7, саммит США-НАТО в Брюсселе, а 16 июня он встретится с российским лидером в Женеве.

- Байден вовлечен в работу со своей командой, говорит о том, какие двусторонние контакты у него будут, какие возможности. У него несколько десятилетий опыта, на который он будет рассчитывать в поездке, - сообщила Джен Псаки.

Как писал сайт kp.ru, сегодня заместитель главы МИД России сообщил, что организация саммита президентов России и Соединенных Штатов находится на продвинутой стадии, однако некоторые вопросы остаются нерешенными.