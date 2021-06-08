МИД РФ: Подготовка к саммиту Путина и Байдена находится в финальной стадии

Организация встречи президентов России и Соединенных Штатов находится на продвинутой стадии Фото: REUTERS

Организация встречи президентов России и Соединенных Штатов находится на продвинутой стадии, некоторые вопросы остаются нерешенными, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы готовимся к саммиту предельно основательно», – отметил Рябков по итогам встречи с депутатами внутрифракционной группы Адальби Шхагошева в Госдуме.

Как писал сайт kp.ru, в МИД РФ не исключили, что участие в саммите российского и американского лидеров может принять министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сообщалось, что Владимир Путин и Джо Байден в ходе встречи 16 июня в Женеве намерены обсудить нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений. Позже стало известно, что глава Белого дома собирается поднять тему прав человека. Кроме того, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Байден скажет Путину, что ждет Москву при агрессивных действиях.