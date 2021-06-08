США намерены не допустить запуска "Северного потока - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США выступают за продолжение работы над тем, чтобы не допустить запуск газопровода "Северный поток - 2". также американская сторона надеется добиться от Германии "автоматических" мер против последствий его работы. Об этом 8 июня во время выступления в сенате заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

- Мы, конечно, имеем возможности действовать против тех, кто предоставляет различные страховки и разрешения для того, чтобы трубопровод заработал, - сказал Блинкен.

Он также добавил, что завершение строительства газопровода и его запуск - разные вещи.