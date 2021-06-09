Задержанная в Минске россиянка Софья Сапега написала первое письмо родным из СИЗО

Софья Сапега – подруга бывшего главного редактора Нехты Фото: REUTERS

Россиянка Софья Сапега, задержанная и арестованная в Белоруссии, написала родственникам первое письмо из места заключения. Об этом журналистам сообщила ее мать Анна Дудич.

В тексте письма, датированного 3 июня 2021 года, Софья делится, как ей страшно из-за незащищенной диссертации.

- Боюсь выйти никем и абсолютно ненужной обществу. Страшно, что так и не защитила диссертацию, - пишет россиянка. Ее письмо публикует RT.

Также Сапега признается, что научилась определять время без часов и как сложно оценивать состояние кожи без зеркала.

- Я начала ориентироваться по колоколам. Поскольку живу я вне точного времени, часов у меня здесь нет, зато есть колокола! За окном каждый час они пробивают определённое и равное точному времени количество раз. <...> Не видела себя в зеркале с 25-го числа (с 25 мая), поэтому состояние кожи определяю руками, это даже забавно, - рассказала Софья родным в письме.

Ранее сообщалось, что девушку подозревают в совершении нескольких преступлений, согласно Уголовному кодексу Белоруссии. В период с августа по сентябрь 2020 года она была редактором Telegram-канала NEXTA, созданного Романом Протасевичем. Данный ресурс признан в республике экстремистским. Ее вместе с молодым человеком задержали в Минске 23 мая, когда она летела в самолете компании Ryanai.

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