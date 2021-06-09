Сальвадор первым в мире узаконил биткоин как платёжное средство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Сальвадоре биткоин стал законным платежным средством. Соответствующий закон был принят парламентом страны. На создание инфраструктуры, которая позволит принимать платежи в криптовалюте, в документе предусматривается три месяца

Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что подпишет закон в ближайшее время, после чего тот «немедленно» вступит в силу. Таким образом, принятие биткоинов к оплате станет обязательным. Глава государства отметил, что криптовалюта станет законным платежным средством наравне с американским долларом.

Кроме того, правительство собирается создать официальный криптокошелек, и будет хранить в нем биткоины на сумму в 150 миллионов долларов в трастовом фонде на базе Банка развития Сальвадора, чтобы гарантировать возможность автоматического и мгновенного обмена BTC на американский доллар.

Напомним, как писал сайт kp.ru, комментируя ранее готовящийся законопроект Букеле рассказал, что большая часть Сальвадора не имеет банковских счетов. Как он сообщил, по многочисленным запросам правительство разработает план по внедрению биткоина в систему платежей для помощи людям, которые уверены в надежности криптовалюты.