Госдума приняла закон о запрете отождествлять цели СССР и нацистской Германией во Второй мировой

Госдума приняла закон о запрете отождествлять цели СССР и нацистской Германией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 9 июня, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете публичного отождествления действия и цели Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицания решающего вклада советского народа в победе над нацизмом.

Инициативу внесли в Госдуму первый вице-спикер Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков, председатель Комитета по культуре Елена Ямпольская, которые подготовили ее, исполняя соответствующее поручение Президента России Владимира Путина.

В пояснительной записке к документу уточняется, что закон нацелен против приравнивания «действий солдат-освободителей с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов». Говорится о стремлении сохранить «пространство для исторических изысканий, научных дискуссий, в том числе в части обсуждения конкретных действий и поступков конкретных лиц».

Как писал сайт kp.ru, ранее Следственный комитет РФ поддержал данный законопроект, отметив, что этот документ должен стать ещё одной формой защиты исторической памяти. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что случаи публичного бездоказательного попрания роли Советского Союза в разгроме нацистов, а также их пособников учащаются.