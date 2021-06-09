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В мире9 июня 2021 16:22

Байден рассказал, что предметом дискуссий с Путиным станут кибератаки

Президент США не знает, удастся ли ему достичь понимания с российским коллегой в этом вопросе
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Джо Байден не знает, получится ли достичь понимания с Владимиром Путиным по проблеме кибератак

Джо Байден не знает, получится ли достичь понимания с Владимиром Путиным по проблеме кибератак

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден признался, что не знает, удастся ли ему с российским лидером Владимиром Путиным достичь понимания по проблеме кибератак.

- Кто знает. Это станет предметом наших дискуссий, — сказал Байден.

Так он ответил на вопрос, рассчитывает ли он достичь "некого понимания" с президентом России относительно проблемы недавних кибератак на американские компании.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что страна ведет переговоры с другими государствами, добиваясь совместных действий в сторону стран, укрывающих у себя хакеров.

До этого глава российского МИД Сергей Лавров сообщал, что Президент России Владимир Путин намерен обсудить на саммите с американским лидером Джо Байденом вопрос кибербезопасности. Он напомнил, что обвинения в кибератаках предъявляют России еще с 2016 года, когда администрация экс-президента США Барака Обамы заявила о вмешательстве Москвы в выборы в Соединенных Штатах.