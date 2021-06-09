МВД выступило против снижения максимальной скорости в городах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство внутренних дел России категорически отвергает идею снизить порог максимальной скорости в городах с 60 до 30 км/ч, сообщил глава ГИБДД генерал-лейтенант Михаил Черников.

Как заявил Черников, авторы инициативы думают прежде всего о том, как заработать на штрафах, а не заботятся о безопасности на дорогах. Кроме того начальник ГИБДД выступил против снижения администрируемого порога наказания с 20 до 10 км/ч, передает РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, ранее начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин поддержал идею снижения максимальной скорости в городах, если такие ограничения будут вводиться индивидуально для каждой улицы.

Сообщалось, что правительство России вернулось к обсуждению правил дорожного движения. В этот раз в кабмине обсуждают возможность снижения в стране нештрафуемого порога скорости для автомобилистов.

В частности, в кабмине рассматривают возможность введения нового штрафа за нарушение скоростного режима в черте города. Тем самым, предлагается снизить порог с допустимого +20 км/ч (когда ограничение по скорости условно 40 км/ч, то в рамках нештрафуемого погода допустимо еще +20 км/ч, то есть скорость авто не должна превышать 60 км/ч) допустимого порога по скорости ввести ограничения и снизить его до +10.