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Политика9 июня 2021 17:20

Шойгу присудили высшую награду Российской академии художеств за строительство главного храма ВС РФ

Министру обороны вручат награду лично, когда он сможет посетить академию
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Сергею Шойгу присудили высшую награду РАХ за строительство главного храма ВС РФ

Сергею Шойгу присудили высшую награду РАХ за строительство главного храма ВС РФ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главе министерства обороны России Сергею Шойгу присудили высшую награду Российской академии художеств (РАХ) как соавтору идеи строительства главного храма армии РФ.

- Приняв во внимание огромный труд, примененные современные методики и новые технологии, выдающиеся архитектурно-художественные качества главного храма ВС РФ, президиум РАХ счел справедливым наградить авторов проекта и ведущих мастеров наградами Российской академии художеств. Высшая награда Российской академии художеств (присуждена) министру обороны России генералу армии С. К. Шойгу, — говорится в сообщении пресс-службы Московского

Награду министру обороны вручат лично, когда у него будет возможность посетить РАХ.

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