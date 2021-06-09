Премьер Испании призвал разрешить въезд в ЕС вакцинированным "Спутником V"

Премьер-министр Испании Педро Санчес 9 июня в беседе с президентом Аргентины Альберто Фернандесом выступил за разрешение свободного въезда на территорию Европейского союза (ЕС) тем гражданам, которые прошли процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V".

Санчес также отметил, что сейчас эту тему остро обсуждают на заседаниях ЕС.

- Здесь нужна большая доза здравого смысла. Речь идет о вакцинах. Несмотря на то, что в Европе они не одобрены регулятором, факт иммунизации не должен мешать перемещению людей между континентами и препятствовать их въезду в ЕС, - приводит слова испанского представителя газета Clarin.